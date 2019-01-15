الصحة تقرّ بمشاكل وممارسات تواجه طالبي العلاج بالخارج

أقرت وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية الفريق د. “سعاد الكارب” بمشكلات تواجه السودانيين طالبي العلاج بالخارج وبما يعانونه من عدم القدرة على تكملة العلاج وبعض الممارسات التي يتعرضون لها في بعض الدول التي يقصدونها للعلاج.
وكشفت “الكارب” خلال اجتماع مع رئيس القمسيون الطبي القومي ومدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي وإدارة الخدمات الطبية بالشرطة والخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجهاز الأمن، كشفت عن مبادرة مشتركة مع جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج للاستفادة من الأطباء والكوادر الطبية بالخارج لتوطين العلاج بالداخل.
وقالت الوزيرة إن المبادرة تقوم على تهيئة المستشفيات الكبرى بالبلاد للاستفادة من الأطباء الزائرين في إجراء العمليات المعقدة، خاصة في أمراض القلب والكلى والمخ والأعصاب والأورام، وهي أكثر الأمراض طلباً للعلاج بالخارج، مؤكدة اهتمام الوزارة بتقديم خدمة متميزة لتخفيف أعباء العلاج على المرضى حسب ما هو متاح بجانب توفير الأدوية، موجهة بتكوين لجنة فنية لمتابعة تنفيذ البرنامج مع الجهات ذات الصلة، وطالبت بإعداد مسودة تضم قوائم الانتظار في العمليات الصعبة بالمستشفيات، بالإضافة إلى تحديد المواعين العلاجية والنواقص لإكمالها، لافتة إلى أن جهاز المغتربين طرح فكرة إنشاء محفظة للمغتربين لتمويل المبادرة.
من جانبه، أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية بالشرطة الفريق شرطة “مالك العباسي” عن استعداد مستشفيات الشرطة وأقسامها المختلفة للإسهام في هذه المبادرة ودعمها، مشيراً إلى أن هناك مبادرات عديدة في هذا الاتجاه لابد من تجميعها لتوسيع دائرة الاستفادة. وأكد المدير العام للتأمين الصحي “طلال الفاضل” استعدادهم لتقديم التسهيلات اللازمة كافة من تجهيز معدات والمساهمة المالية باعتبار أن المبادرة تخدم مرضى التأمين الصحي.
المجهر السياسي.