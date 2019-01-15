وزارة الصحة: إرتفاع معدل الوفرة في الدواء إلى 90%

أعلنت وزارة الصحة عن إرتفاع معدل الوفرة في الدواء الي اكثر من 90% خاصة الادوية المنقذة للحياة بجانب إرتفاع نسبة تغطية الأدوية المجانية في المرافق العامة والصيدليات الحكومية بالمركز والولايات .
وقال الخير النور المبارك وزير الصحة في تصريح لــ(smc) إن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير الأدوية للمواطنين، مبيناً أن هناك عدداً كبيراً من الصيدليات وفرت كميات كبيرة من الأدوية، مؤكداً إن الفترة القادمة ستشهد تحسناً في الخدمات الطبية والصحية، مشيراً لإلتزام البنك المركزي بتوفير إحتياجات أصحاب المصانع ومستوردي الأدوية من النقد الاجنبي.
وأوضح المبارك ان الهدف الاساسي من وجود الآلية الوطنية الخاصة بالدواء هو دعم الصناعة الدوائية الوطنية المحلية والاكتفاء الذاتي وتغطية إحتياجات المواطنين الصحية والطبية.
الخرطوم (smc)