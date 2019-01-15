اتفاق السودان وتركيا على إنفاذ الاتفاقيات الموقعة

اتفق البرلمانان السوداني والتركي على إنفاذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على مستوى البرلمانيين والحكومات من جانب آخر، وشددا على أهمية العلاقات البرلمانية، بجانب تجربة جمعيات الصداقة الشعبية في تطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأنقرة.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، فولكان بوزكير، خلال جلسة المباحثات المشتركة مع الجانب السوداني، والتي عقدت الثلاثاء في أمدرمان، أوضح أن السودان يعد شريكاً استراتيجياً مهماً لبلاده.
وقال بوزكير إن تركيا تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع السودان، ووصف الزيارة بأنها الأولى من نوعها لبناء علاقات برلمانية لخدمة قضايا شعبي البلدين.
وأكد حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان في المجالات كافة، وأفاد بأن وفد بلاده بحث مع نظيره السوداني فرص التعاون المشترك بين البلدين.
في السياق، قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني، متوكل أحمد علي، إن اللقاء تطرق إلى العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأشار علي إلى أهمية العلاقات البرلمانية إلى جانب تجربة جمعيات الصداقة الشعبية في تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا.
سونا