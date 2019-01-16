المؤتمر الشعبي: بقاء النظام أفضل مائة ألف مرة من حكم اليسار

حصلت مصادر موثوقة على تفاصيل أجتماع هام بين مجموعة من شباب المؤتمر الشعبي وقيادات بارزة بالحزب، لمناقشة الانسحاب من الحكومة أو البقاء .
وقال أمين شؤون الولايات بالأمانة الاتحادية للطلاب بالمؤتمر الشعبي، المنسلخ الطيب عبدالله آدم محمد، إنهم طالبوا قادة الحزب في الاجتماع بفض الشراكة، لكنه تأسف للرد الذي اعتبره محبطاً للغاية .
وأكد أن القيادة قالت لهم: (لا يمكن أن يخرجوا من الحكومة ويشاركوا في مظاهرات تقود الى استيلاء اليسار على السلطة، وإن أستمرار النظام أفضل بمائة ألف مرة من الإتيان باليسار) .
وقال الطيب وبحسب صحيفة آخر لحظة: (تأكد لنا أنهم لا يعرفون للحرية معنى ولا قيمة إلا عندما يكون لمصلحتهم فقط)، كاشفاً عن أرتفاع الذين انسلخوا الى (55) كادراً شبابياً .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
زول ساي
2019/01/16 at 9:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
ان البديل هو الذى تفرزه ثورة هذا الشعب
الشعبى هو النظام نفسه فإلى مزبلة التاريخ الشعبى والوطنى ومنير السلام العادل
عزفتم على وتر الإسلام ثلاثين عاما بالباطل
فكانت المحصلة تشويه سافر وافقار للدين والبلاد والعباد فالثورة شعارها سلمية ضد الحراميه والحراميه هم الإسلاميين
الكوز ندوسه دوس
تخيفون الشعب ثلاثون عاما من الشيوعية وبعد ان تيقن لكم فشل الإسلاميين استعنتم بالشيوعيين فلفظوكم شر لفظه حمدوك مثال
تقتلون الأبرياء باسم الدين ترهبون الشعب باسم الدين فكانت المحصلة تفشى الإلحاد
المصيبة انكم جعلتم الدين مطية تحللون بها كل قبيح لأنفسكم فاستغلالكم السافر للدين تحللون القتل ان كان فى مصلحتكم تحللون السرقه وهتك الأعراض للوصول إلى اهدافكم انكم تشترون بآيات الله ثمنا قليلا فالويل ثم الويل لكم
انتم من دعم الإلحاد بتصرفاتكم الفاجرة وليس الشيوعييون
اليهود أفضل منكم يا كيزان السجم والرماد
تسقط بس
كل كوز ندوسه دوس
ازفت آزفتكم تجار الدين والحساب ولد