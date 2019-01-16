أكد استعداده لمساعدة الحكومة لتحقيق الأمن .. الاتحاد الأوروبي يشيد بتكوين لجنة للتحقيق في قتلى المظاهرات

أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة حكومة وشعب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار لما له من أهمية على مستوى القرن الأفريقي والقارة عموماً، ورحب بتكوين الحكومة لجنة للتحقيق في قتل عدد من المتظاهرين بالرصاص خلال المظاهرات التي انطلقت في عدد من المدن خلال الفترة من 19 ديسمبر وحتى أمس الأول.
وعبر سفير الاتحاد الأوربي بالخرطوم جان ميشيل خلال لقائه مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم أمس، عن تقدير وترحيب الاتحاد الأوربي بإعلان الحكومة السودانية عن تكوين لجنة التحقيق حول الوفيات الناجمة عن الأحداث الأخيرة بالبلاد، وقال “هذا أمر جيد ونتطلع لرؤية مخرجات هذه اللجنة، وأن تتم معاقبة الذين خرقوا القانون”.
وأكد استعداد الاتحاد لمساعدة حكومة وشعب السودان، معبراً عن شكره للسلطات السودانية لتنظيم هذا الاجتماع وتوضيح موقفها تجاه المظاهرات التي تجري في السودان، وقال “دائماً من الأفضل أن نتحاور ونتبادل الآراء بوضوح ويهمنا أن يتمتع السودان بالاستقرار والرفاهية والديمقراطية لمصلحة شعبه”.
وقال إننا لاحظنا أن الحكومة ظلت تكرر أن حق التظاهر مكفول بالدستور، وأكد أن هذا الحق يجب أن يتم بدون عنف وبضبط النفس واحترام الحقوق.
وأضاف: (بالنسبة للمستقبل، نحن قلنا دوماً أننا على استعداد لمساعدة السودان في الإصلاح، ولكن نود أن نعرف ماهية الإصلاحات التي ستتم، لأنه من الواضح أنه لا يوجد حل أمني مستدام، ويجب أن يكون الحل بالإصلاح السياسي والاقتصادي”.
صحيفة الصيحة