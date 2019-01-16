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سياسية

2019/01/16

2019/01/16


حركة عبد الواحد تستولي على (15) مليون دولار جُمعت لأهالي “تربا”


عبد الواحد محمد نور

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اتهمت قيادات بحركة عبد الواحد محمد نور، رئيس الحركة بالاستيلاء على دعومات ومبالغ مالية جمعت لصالح الضحايا والمتضررين من أهالى منطقة “تربا” بجبل مرة والتي شهدت انزلاقات أرضية العام الماضي، وتوظيفها لمصالح شخصية.

وفجّرت قيادات مناوئة بالحركة فضيحة الاستيلاء على الأموال خلال مذكرة دفعت بها لعدد من المانحين والداعمين تحصل “المركز السوداني للخدمات الصحفية” على تفاصيلها، مؤكدة أن الحركة عملت على استغلال الحادثة التي شهدتها المنطقة بإطلاق حملة لجمع التبرعات للمتضررين، واستطاعت جمع (15) مليون دولار كتحويلات من دول المهجر، وذكروا أن أهالي المنطقة لم يستفيدوا من هذه الدعومات حيث عملت الحركة وبتوجيه مباشر من عبد الواحد بتوظيف هذه الأموال لدعم نشاط قادة ومنسوبي الحركة.

وطالبت القيادات المانحين والداعمين بضرورة فتح تحقيق حول الأموال التي جمعت باسم أهالي المنطقة والتي لم تصل إلى المتضررين من الأهالي.

صحيفة الصيحة

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