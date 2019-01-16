مشعوذة تستولي على آلاف الدولارات والمجوهرات من طالبة

طوى القضاء ملف محاكمة متهمة بممارسة الدجل والشعوذة استولت على آلاف الدولارات والمصوغات الذهبية من إحدى الطالبات، بعد أن أوهمتها بقدرتها على سحر أفراد عائلتها وتزويجها من محبوبها.
وكانت محكمة الموضوع ببلدية شرق الخرطوم التي ترأسها القاضي ابراهيم خالد قد أمرت بفتح بلاغ في مواجهة الشاكية نفسها باعتبارها شاركت في عمليات الدجل والشعوذة وأصدرت المحكمة في مواجهة المتهمة والشاكية حكماً قضى بتغريمهما مبلغ (50) ألف جنيه لكل واحدة منهما وفي حال عدم الدفع السجن (6) أشهر وأمرت المحكمة المتهمة برد المبالغ التي استولت عليها والبالغة (67) ألف دولار بالإضافة إلى قيمة المجوهرات الذهبية والتي قدرت بالدرهم الإماراتي على أن يتم تحصيل تلك الأموال وفقاً لنص المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية، وتم استئناف ملف القضية حتى المحكمة القومية العليا لتأتي قرارات محكمتي الاستئناف والعليا مؤيدة لقرار محكمة الموضوع.
تفاصيل القضية
بدأت القصة حينما تعرفت الشاكية وهي طالبة جامعية على شاب ونشأت بينهما قصة حب وبعدها قرر الشاب طلب يد الفتاة وبالفعل قام بذلك إلا أنه فوجئ برفض أسرتها بحجة أنه متزوج ولديه أسرة، ليقرر الشاب ترك محبوبته والمضي في حال سبيله، ولكن عندها فقط جن جنون الفتاة التي كانت مصرة على الارتباط به وباتت تبحث عن أي طريق يوصلها إليه فقررت طرق باب الجدل والشعوذة بغرض سحر أفراد عائلتها حتى يذعنوا لرغبتها ويبدوا موافقتهم على إقامة الزفاف بينما هي تبحث التقت بالمتهمة التي تقيم بأرقى أحياء بحري في منزل حالم تفوح من أركانه رائحة شيء بأن تلك السيدة لديها روحانيات ولها القدرة على جلب الشريك وتزويج العوانس والعشاق فشعرت الشاكية أنها قد وجدت ضالتها وجلست معها وأخبرتها بما حدث معها وهنا فاجأت المشعوذة الفتاة بأنها قادرة على تزويجها بحبيبها وأنها ستقوم بإعداد تعاويذ خاصة بها ستمكنهما من إتمام زفافها رغم أنف الرافضين الذين لن يجدوا سوى الانصياع لرغبة الفتاة ولكن عليها أن تدفع لها مبالغ مالية وحددتها لها بالفعل لم تتردد الفتاة في سبيل الارتباط بعشيقها من فعل كل ما يطلب منها.
احتيال وشعوذة
أصبحت المشعوذة تمارس سحرها المزعوم على الفتاة وهي تحتال عليها وفي كل مرة تطالبها بالمزيد حتى قاربت الأموال المنهوبة عن طريق الجدل نحو (93) ألف دولار، وحينما نفدت المبالغ المالية باتت تستولى منها على مجوهراتها وباتت الأموال تتراكم حتى سلمتها الفتاة آخر ما لديها من مجوهرات باهظة الثمن وحينما فشلت كل مخططات المشعوذة لجأت الشابة للشرطة لاسترداد أموالها بعدما تيقنت من أنها راحت ضحية لدجالة خطيرة، ولم تتردد شرطة النظام العام في نصب كمين محكمة للدجالة وعن طريق مبلغ الكمين الذي تم ترقيمه في النيابة والبالغ (5) آلاف دولار تم الإيقاع بالمتهمة وبحوزتها مبلغ الكمين وتم التحري معها وتقديمها للمحكمة التي أصدرت حكمها المذكور آنفاً بعد أن أدانتها محكمة الموضوع تحت المادة 22 نظام عام المتعلقة بالدجل والشعوذة والمادة 178 ق ج المتعلقة بالاحتيال وتم تأييد العقوبة والإدانة بواسطة محكمتي الاستئناف والقومية العليا.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عزالدين وديدي
2019/01/16 at 12:47 م (UTC 2) رابط التعليق
ايعقل ان تكون هذه الفتاة جامعية وتتصرف بهذه الدرجة من الغباء ومن اين لها هذه المبالغ وهي طالبة؟