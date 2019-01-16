الاتحاد الأوروبي يتفقد لاجئي الجنوب بغرب كردفان

قام وفد من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء، بزيارة إلى مخيمات لاجئي جنوب السودان في منطقتي الميرم والخرسانة بولاية غرب كردفان.
وقال الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان عبدالمنعم محمد فضل المولى، في تصريح صحفي، إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات المانحة إلى المخيمات في منطقتي الميرم والخرسانة، تهدف إلى تحديد الاحتياجات والوقوف على المشاكل التي يعاني منها اللاجئون.
وكشف عبدالمنعم عن أن الوفد تعهد بإكمال مشروعات التعليم والصحة وشبكات المياه داخل المخيمات، بالإضافة إلى تقديم المشروعات التنموية للمجتمعات المستضيفة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى وصول لاجئين من جنوب السودان إلى ولايته في الفترات الماضية، كاشفاً عن أن أعدادهم تجاوزت الـ52 ألف لاجئ.
شبكة الشروق.