استمرار اجتماعات مراجعة زيادة أسعار تذاكر السفر الداخلي

توقعت مصادر مطلعة بقطاع الطيران وضع معالجات لخفض تذاكر السفر الداخلي بينها أن يتم محاسبة الشركات بسعر مخفض للوقود إلى جانب تخفيض الرسوم والضرائب على الشركات مشيرة إلى أن الزيادة الأخيرة تنعكس سلباً في عزوف الركاب عن الطيران إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل في وقت شكا فيه عدد من المواطنين فى حديثهم لـ(السوداني) من الارتفاع الكبير في أسعار الطيران مؤخراً مشيرين إلى أن الكثيرين لا يستطيعون سداد قيمة التذاكر من الولايات للخرطوم حتى لأغراض العلاج داعين إلى ضرورة إجراء معالجات سريعة خاصة أن معظم المواطنين الذين يستقلون الطيران من فئات المرضى وطالبي العلاج بالعاصمة.
وأكدت سلطة الطيران المدني استمرارالاجتماعات بين الأطراف المعنية لمراجعة أسعار التذاكر والتي تشمل محافظ البنك المركزي، وزير النفط أزهري عبد القادر ولجنة النقل بالبرلمان وغرفة النقل الجوي سلطة الطيران المدني.
وقال الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم لـ(السوداني) إن الأطراف المعنية تعمل حالياً على مراجعة أسعار تذاكر الطيران الداخلية ودراسة آثار سياسة سعر الصرف على تكلفة التذاكر الداخلية وتقديم توصيات ومقترحات الحلول في كافة المحاور التي تسهم في خفض أسعار التذاكر مشيراً إلى أن السلطة يتلخص دورها في إجراء الدراسات واعتماد الأسعار المناسبة التي من شأنها الإبقاء علي تشغيل شركات الطيران ومراعاة أسعار تذاكر السفر الداخلية للمواطنين.
وقال مصدر بإحدى شركات الطيران الداخلية فضل عدم ذكر اسمه لـ (السوداني) إن الوقود إلى جانب الرسوم التي يتم تحصيلها من شركات الطيران تمثل أكبر المعوقات التي تعترض المجال داعياً الحكومة لمعاملة الشركات المحلية بصورة منفصلة عن الشركات الأجنبية، وتحديد سعرمختلف للدولار إلى جانب توظيف فارق السعر من الشركات الأجنبية لتطوير صناعة النقل بالبلاد.
وأضاف مصدر آخر اشترط عدم ذكر اسمه لـ(السوداني) أن الاجتماعات لا تزال مستمرة وهناك مقترحات يتم تداولها حالياً لمعالجة أسعار التذاكر سيعلن عنها قريباً بعد اكتمال التوافق بين كافة الأطراف المعنية.
ووصف المواطن أحمد بدر الدين من مواطني بورتسودان ارتفاع أسعار التذاكر بالجنوني مشيراً لـ(السوداني) لإحجام الكثيرين عن السفر بالطيران لعدم قدرتهم على تحمل تكاليفه المرتفعة داعياً لأهمية النظر في خفض الأسعار لمصلحة المواطنين.
ودعا المواطن آدم عبد الله من مواطني نيالا في حديثه لـ(السوداني) الحكومة للإسراع في معالجة ارتفاع أسعار التذاكر مشيراً إلى أن ولايات دارفور تضررت كثيراً من ذلك خاصة فئات المرضى ووصف الزيادة الأخيرة بغير المعقولة مشدداً على أهمية أن تلتفت الدولة لقضايا المواطنين.
وكان رئيس لجنة الطرق والجسور بالبرلمان محمد أحمد الشائب، كشف عن معالجات وشيكة لخفض قيمة تذاكر الطيران للسفر الداخلي، إلى جانب مقترحات الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع الطيران بالبلاد والتأم اجتماع موسع بالبرلمان مؤخراً، ناقش أسباب أرتفاع تذاكر الطيران الداخلي بحضور الجهات ذات الصلة.
واعتمدت سلطة الطيران المدني مؤخراً زيادة جديدة لتذاكر السفر الداخلي ارتفع بموجبها سعر التذكرة لمدينة بورتسودان إلى 5,270 جنيهاً من 2.440 جنيهاً والجنينة 8,290 من 4,170 جنيهاً وكسلا 3,735من 2800 فيما ارتفع سعر التذكرة لنيالا إلى 7,700 جنيه والفاشر إلى 6420 جنيهاً.
صحيفة السوداني.