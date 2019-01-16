(القمسيون): جهات تهدر المال العام بتسفير منسوبيها للعلاج بالخارج

اتهم مدير القمسيون الطبي ياسين عباس جهات حكومية بتسفير منسوبيها للخارج دون الرجوع للقمسيون الطبي. وفيما قال إن هذا الأمر يهدر المال العام، وجزم أن القمسيون هو الجهة الوحيدة التي يحق لها تحديد السفر الى الخارج للعلاج، في وقت كشف فيه تقرير لوزارة الصحة الاتحادية، أن 5 أمراض تعتبر الأعلى في معدلات السفر للعلاج بالخارج وفقاً للتقرير السنوي للعام 2018م وعلى رأسها أمراض جراحة المخ والأعصاب 379 حالة، أمراض وجراحة القلب307 حالات، تليها أمراض وجراحة العيون 251 حالة، ثم أمراض الدم والأورام 230 حالة، وأمراض وجراحة العظام 127 حالة، من جملة عدد الحالات البالغة 2186 حالة فيما أعلنت أن دول مصر لازالت الأعلى في معدلات استقبال المرضى السودانيين بجملة 1120 مريضاً، تليها الهند 976 مريضاً، تركيا 172 مريضاً.والأردن 68 مريضاً، روسيا 64 مريضاً، ألمانيا 32 مريضاً. وأشارت الوزارة الى ضرورة وجود مستشار طبي بدولة الهند لتزايد أعداد المرضى المغادرين لها.
ووعد وزير الصحة الخير النور خلال زيارته للقمسيون في بحري أمس بحل العقبات أمامه بالجلوس مع الوزراء في الوزارات المختصة بما في ذلك تحسين شروط الخدمة بما يضمن المزيد من تجويد الأداء واستبقاء الكوادر، مطالباً بوضع مقترحات الحلول لرفعها للجهات ذات الصلة. وأعلن دعم حاكمية القمسيون على العلاج بالخارج وتوحيد الجهود لضمان حفظ حقوق المرضى وحمايتهم مع ضرورة توطين العلاج بالداخل، لافتاً إلى ضرورة إجراء التعديلات المطلوبة في القانون بما يسهم في معالجة التضارب مع الجهات الأخرى.
صحيفة الانتباهه.