وزارة الصحة ترهن وفرة الدواء بسداد الفواتير

طالبت وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية “سعاد الكارب”، بالإسراع في سداد فواتير مصانع الأدوية العالقة لدى عدد من البنوك التجارية لضمان توفر الدواء وتجنب حدوث ندرة في السلعة، وأشارت إلى أن الخطوة تأتي إنفاذاً لتوجيهات البنك المركزي. وقالت خلال اجتماع آلية توفير الدواء إن الإجراءات التي تم اتخاذها ستحقق الوفرة الدوائية خلال العام الحالي 2019 وفق ما تم الاتفاق عليه مع غرفتي التصنيع والاستيراد. ونوهت “الكارب”، حسب وكالة السودان للأنباء، إلى أهمية متابعة صرف النقد الأجنبي حسب الأولويات، وأن تكون أدوية الاكتفاء الذاتي المقفولة للصناعة الوطنية في أعلى القائمة.من جانبه، أكد مدير بنك التنمية الصناعية “عبد الرحمن ضرار”، التزامهم بإنشاء محفظة الصناعة الوطنية، لكنه أشار إلى أن المحفظة ستكون بالعملة المحلية لتوفير التمويل للمصانع، فيما اقترح قيام صندوق لتوفير العملة الأجنبية للمصانع بمساهمة كل البنوك، وذلك لتجنيب المصانع دفع فوائد المحفظة حال قيام محفظة دولارية.وكان محافظ بنك السودان د. “محمد خير الزبير” قد أكد التزامه بالمساهمة في المحفظة التي يتم إنشاؤها للدواء بخمسة ملايين دولار لبداية الانطلاقة، فيما طالب المصانع بتحديد احتياجاتها والفترة الزمنية لتتم جدولتها مع البنوك التجارية التي تعمل في مجال الصادر.
صحيفة المجهر السياسي