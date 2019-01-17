المؤتمر الوطني يؤكد انحسار الأزمات في زمن وجيز

أكد القطاع السياسي للمؤتمر الوطني، انحسار الأزمات إلى حد كبير، وأنها ستختفي في زمن وجيز. وجدد القطاع التأكيد على ضرورة استمرار الحوار مع كل الجهات المعنية والحريصة على سلامة وأمن المواطن.
وترأس رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني “عبد الرحمن الخضر”، أول أمس (الثلاثاء)، بالمركز العام للحزب، الاجتماع الدوري للقطاع الذي استعرض الظروف الراهنة والمعالجات العملية والموضوعية الجارية لتجاوز الإشكالات الناجمة عن أزمات الوقود والخبز. وجدد الحزب التأمين على ضرورة استمرار الحوار مع كل الجهات المعنية والحريصة على سلامة وأمن المواطن، وفتح أبواب الحوار حول القضايا الاقتصادية والسياسية والعمل المشترك مع الأحزاب الشريكة في الحكومة، والاستعداد عبر خارطة الطريق للانتخابات بعد تكوين المفوضية التي اقترحتها الأحزاب واعتمدها البرلمان، وشدد على أهمية ضبط الإجراءات الإدارية.
وعبّر القطاع السياسي للوطني عن ترحيبه باستئناف الدراسة في المراحل المختلفة وعودة الأحوال إلى طبيعتها، وأشاد بمواقف الشعب السوداني الذي عمل بكل حكمة من أجل الاستقرار والبعد عن الأعمال التي تضر بالمواطن والوطن.
صحيفة المجهر السياسي