تدهور الحالة الصحية للفنان شول منوت

نقل الفنان شول منوت الذي بزغ نجمه من خلال برنامج (نجوم الغد) إلى مستشفى سنار مرة أخرى، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية والتي بسببها طالبت إدارة المستشفى بسرعة وضرورة نقله منها إلى مستشفى أبوعنجة بأم درمان لمزيد من الاهتمام والرعاية، فيما أكدت مرافقته الأستاذة سناء حسب صحيفة السوداني أن إدارة المستشفى أخبرتهم بعدم تحملها مسؤولية مكوثه بالمستشفى لأن وضعه الصحي لا يُحتمل وعليهم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى أبوعنجة بأم درمان، موضحة أن تكاليف العلاج بالنسبة لهم باهظة وليس هناك مصدر دخل كافٍ لتغطية تكاليفه.
الجدير بالذكر أن الفنان شول منوت كان قد مكث بمستشفى أبوعنجة أشهراً عدة لتلقي العلاج وذلك بعد أن تدهور وضعه الصحي، قبل أن تُطلق شائعة خبر وفاته الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
الخرطوم (كوش نيوز)