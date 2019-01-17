(26) باخرة وقود من الإمارات للسودان

مدت دولة الإمارات العربية المتحدة السودان بـ(26) باخرة نفطية في عملية دعم هي الأكبر من نوعها لحل أزمة الوقود .
وأعلن الرئيس عمر البشير قبل أيام، قيادات الإدارة الأهلية والأحزاب في نيالا، عن ترتيبات لتوفير الوقود عبر الموارد المحلية وبدعم من الإمارات، وقبل نحو أسبوع كشفت مصادر موثوقة عن ترتيبات تجريها الحكومة مع الحكومة الإماراتية لتوفير الوقود .
وتفاقمت أزمة الوقود طوال الفترة الماضية وبلغت ذروتها نهاية العام الماضي إلا إنها انحسرت بصفة جزئية مع بداية العام الجاري، وتراجعت قليلاً هذه الأيام وسط معاناة في توفير الجازولين .
ولاحقاً أكدت مصادر ذات إطلاع واسع لـ(صحيفة الإنتباهة) أمس، قيام وزير الدولة بالمالية مصطفى يوسف حولي ومحافظ البنك المركزي محمد خير الزبير بزيارة غير معلنة لأبوطبي، وأفصحت المصادر عن أتفاق بتمويل ميسر لجزء من القيمة الكلية لـ(26) باخرة وقود وإعطاء الخرطوم جزءاً منها كمنحة، وذكرت المصادر أن الوزير والمحافظ أجريا مباحثات مع نظرائهما الإماراتين .
وأزاحت المصادر الستار عن تفاصيل مد الإمارات السودان بالبواخر النفطية، وقالت أن أبوظبي دعمت الخرطوم بما يكفي لثلاثة أشهر من الوقود، وهي (26) باخرة وقود بسعة (43) ألف طن للباخرة الواحدة، وبقيمة (35) مليون دولار للباخرة .
وأماطت المصادر اللثام عن تفاصيل أكثر بشأن المباحثات التي اعتمدت تمويل مصارف في أبوظبي للموسم الزراعي المقبل بمبلغ (300) مليون دولار .
الخرطوم (كوش نيوز)