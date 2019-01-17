ندى القلعة: حبيت الشعب السوداني

بعد عودتها من دولة تشاد ومشاركتها في حفل إطفاء الشمعة الأولي لمنظمة القلب الكبير ، التي ترعاها حرم الرئيس التشادي إدريس دبي ، ترتب الفنانة ندى القلعة للمشاركة في الليلة الوطنية الكبرى بمناسبة الذكرى (63) للاستقلال المجيد والمقرر إقامتها مساء يوم 25 يناير بنادي الفنانين بأم درمان وتقدم ندى خلال الليلة (3) أغنيات وطنية بحسب صحيفة آخر لحظة ، صاغ كلماتها اسحق الحلنقي ، وهي (حبيت الشعب السوداني) من أحان عماد يوسف ، و(وطن الحبايب) من ألحان عبد اللطيف خضر ود الحاوي و(استقلالنا عراقنا الأول) من ألحان محمد حامد جوار .
الخرطوم (كوش نيوز)