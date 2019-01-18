أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019م

صحيفة المجهر:
* بنك السودان يتسلم نصف مليار دولار.. وتمويل إماراتي لحل أزمة الوقود
* مجلس الوزراء: تطبيق زيادة الأجور اعتباراً من يناير الجاري
* الشرطة تكشف عن وفاة مواطن في احتجاجات أمس
* وفاة مولانا “بابكر عوض الله” رئيس الوزراء الأسبق
صحيفة الإنتباهة:
* توقيف “مهني” تلقى أموالاً لتأجيج الاحتجاجات
* زيادات في الأجور تتراوح بين (10.5 و52.6) دولار شهرياً
* دراسة أفريقية تكشف إحصاءات الفساد في السودان
* (3) حزم من الحوافز للمغتربين بينها إعفاء كامل للعربة من الجمارك
صحيفة السوداني:
* الوطني: (500) مليون دولار دخلت خزينة الدولة ومثلها في الطريق
* حوافز جديدة للمغتربين.. شركة الخدمات المصرفية تتهم نافذين بإعاقة الدفع الإلكتروني
* الشرطة: مقتل شخص وإصابة آخرين خلال احتجاجات بالخرطوم
* البشير يقدم تنويراً لوفد هيئة العلماء حول الأوضاع بالبلاد
صحيفة آخر لحظة:
* الوطني لـ(دعاة إسقاط الحكومة): انظروا لجماهيرية البشير
* والي: الخدمة المدنية تمر بأزمة ضمير وأخلاق
* المركزي: طرح فئة (100) جنيه مطلع فبراير
* وفد سعودي رفيع يزور البلاد بالأربعاء
* شمال دارفور تلاحق قنوات فضائية عبر القضاء
صحيفة الدار:
* الشرطة تصدر بياناً حول أحداث الخميس بالخرطوم وبعض الولايات
* وفاة أحد المتجمهرين وإصابة بعضهم وعدد من رجال الشرطة
* قرار بزيادة أجور العاملين بالدولة وحد أعلى (2500) جنيه
* بشرى للمواطنين: افتتاح أضخم أسواق للبيع المخفض في الساحة الخضراء
* محكوم في جريمة قتل يحاول الانتحار داخل السجن
* خبر غير سار لتجار العربات
الخرطوم (كوش نيوز)