شركة الخدمات المصرفية تتهم نافذين بإعاقة الدفع الإلكتروني

اتهم مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر عمرابي نافذين –بعضهم داخل الحكومة – بإعاقة بعض الإجراءات المتعلقة بعملية تنفيذ الدفع الإلكتروني، وعزا ذلك لأن لهم مصالح وراء عدم تنفيذ الدفع الإلكتروني.
وطالب لدى حديثه في ورشة الدفع الإلكتروني والحماية القانونية بمجلس الوزراء حسب صحيفة السوداني أمس، بتخصيص محاكم وأجسام قانونية وتشريعية للفصل في جرائم الدفع الإلكتروني لحماية وتأمين أموال المستهلك من الاحتيال والسرقة مشيراً إلى عدم وجود ضوابط ملزمة حتى الآن لقبول النقود الإلكترونية.
الخرطوم (كوش نيوز)