الشرطة: مقتل شخص وإصابة آخرين خلال احتجاجات بالخرطوم

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المواطنين في احتجاجات متفرقة بالخرطوم وعدد من مدن البلاد، في وقت أعلنت فيه الشرطة مقتل مواطن متأثراً بإصابته وجرح آخرين بالخرطوم، ليرتفع عدد القتلى إلى 25 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات.
وقالت الشرطة في بيان لها حسب صحيفة السوداني أمس إنها فرقت تجمعات غير مشروعة بولاية الخرطوم وبعض المدن بعدد من الولايات – حد قولها. ووصف المتحدث باسم الشرطة اللواء هاشم علي عبد الرحيم، التجمهرات بغير المشروعة، مشيراً إلى أن الشرطة تعاملت معها وفقاً للقانون وفرقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع. وقال إن شرطة ولاية الخرطوم تلقت بلاغات بوقوع إصابات وسط المتجمهرين توفى أحدهم متأثراً بإصابته، مشيراً إلى إلقاء القبض على عدد من المتجمهرين ودونت في مواجهتهم بلاغات تحت المادتين (77/69) من القانون الجنائي والمتعلقة بالإخلال بالأمن والسلامة العامة، وأعرب عن تأسف الشرطة لهذه الأحداث التي أصيب فيها عدد من أفرادها وترحمت على روح الفقيد وتمنت الشفاء للمصابين جميعاً.
في السياق أعلن ناشطون، عن وفاة الطبيب بابكر عبد الحميد، خلال الاحتجاجات التي شهدتها منطقة بري أمس.
الخرطوم (كوش نيوز)