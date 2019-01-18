وزيرة: (ما يحدث من تظاهر حق شرعي)

اعترفت وزيرة في مجلس الوزراء بالأحقية الشرعية لأي مواطن في التظاهر والتعبير عن الوضع الذي يعيشه، وفيما أكدت أن الدولة أحست بما يعانيه المواطن، وهاجمت دعاة تضخيم وتدويل التظاهرات.
وقالت وزيرة الدولة بمجلس الوزراء أم سلمة محمد إسماعيل خلال ورشة عن الدفع الإلكتروني حسب صحيفة الإنتباهة أمس، إن الضائقة الاقتصادية أمر أقرت به الدولة وأحسته، بيد أنها رفضت تدويل ما يحدث في السودان الآن، وقطعت بأن هذا يؤدي لنتائج سلبية قد تضر بالبلاد كثيراً وأشارت إلى أن الجهود المبذولة للإصلاح غير معلومة بالصورة التي تحقق الطمأنينة لدى المواطن.
الخرطوم (كوش نيوز)