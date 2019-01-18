أحزاب الوحدة الوطنية تدعو للاهتمام بقضايا الشباب

دعا مجلس أحزاب الوحدة الوطنية، الدولة إلى الاهتمام بقضايا الشباب والاستماع إلى آرائهم.
وأشار الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح حسب وكالة السودان للانباء إلى أهمية مواصلة التحاور ضمن منطلقات الحوار الوطني الذي تم التوافق على مخرجاته لإيجاد حلول لكافة القضايا.
وأكد ثقته في قدرة البلاد على تجاوز التحديات الراهنة عبر العمل وقبول الآخر، مشيراً إلى أن الوضع الأمني بالبلاد مطمئن، وقال إن الاحتجاج على الأوضاع المعيشية في أي دولة أمر طبيعي والاستجابة له عبر الطرق الديمقراطية أمر في غاية الأهمية .
وأبان أن السودان يواجه جملة استهدافات خارجية تتطلب الصبر لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن.
وشدد جابر على أهمية التلاحم الوطني والجماهيري بين السودانيين كافة في ظل الظروف الراهنة.
الخرطوم (كوش نيوز)