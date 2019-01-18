الكويت تطالب برفع العقوبات عن السودان

طالبت الكويت مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس بضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان منذ 2005، وأكدت دعمها للخرطوم في المضي قدمًا نحو بناء السلام في إقليم دارفور.
جاء ذلك على لسان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، الخميس، في جلسة مجلس الأمن الدولي، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك .
وقال العتيبي، في إفادته: “جميعنا يكاد يجمع على التقدم المحرز في استقرار مجمل مناطق دارفور باستثناء الأعمال القتالية في جبل مرة، ولذلك بات من الضروري أن يراجع المجلس نظام العقوبات ورفعها تدريجيًا وبشكل يتماشى مع التطورات والواقع على الأرض ويعزز سلطة الحكومة لممارسة سيادتها على كامل أراضيها ومع ما تبديه الأطراف من تعنت أو تعاون مع الجهود السلمية” .
وأضاف حسب وكالة السودان للانباء: “نجدد تقديرنا للجهود التي تقوم بها السلطات السودانية في جمع السلاح وتجديد وقف إطلاق النار والكويت تؤكد دعمها للسودان في المضي قدمًا نحو بناء السلام واستدامته في دارفور” .
الخرطوم (كوش نيوز)