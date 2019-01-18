وزير العمل : إصلاح الاقتصاد بإصلاح الخدمة المدنية

رهن وزير العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية بحر إدريس أبوقردة إصلاح الاقتصاد ومعاش الناس بإصلاح الخدمة المدنية وأن تكون فيها شفافية، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد يكون بإصلاح الخدمة المدنية .
ولفت إلى وجود مشكلة حقيقية في الخدمة المدنية ولا بد من حلها، مشددا على ضرورة معالجة كل القيم السالبة في التعامل للموظفين مع المواطنين ولا بد من قضاء حوائج المواطنين في موعدها وبأسرع ما يمكن احتراما للمواطن وللوقت.
وشدد أبوقردة لدى مخاطبتة الخميس الورشة القطاعية النوعية لولايات دارفور تحت عنوان الخدمة المدنية ومطلوبات الإصلاح الإداري وتحت شعار (نحو خدمة مدنية فاعلة ومتطورة)، شدد على ضرورة أن تكون هناك شفافية في تناول القضايا داخل الورشة التي تُعقد هذه الأيام في نيالا وتتناول ورقتين الأولى في إصلاح الفرد العامل والثانية في الإصلاح المؤسسي، لافتا إلى ضرورة معالجة مكافحة الفساد بالخدمة المدنية .
وأشار إلى تقسيم ولايات السودان إلى (5) قطاعات لعمل ورش الإصلاح الإداري تختتم بورشة في الخرطوم لكل ولايات السودان يخاطبها في الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس الوزراء معتز موسى وفي الختام يخاطبها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مع الاتزام بتنفيذ التوصيات.
وأشار والي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي إلى أن الحرب التي دارت في دارفور أثرت تأثيرا مباشرا على الخدمة المدنية ومنها تدخلت القبليات والجهويات والإثنيات والمحاصصات فشوهت المنظر العام للخدمة المدنية على مستوى الولاية والولايات الأخرى .
وأبان أنهم عبروا هاجس الأمن والاستقرار والسلام والعودة الطوعية، موضحا أن نهاية ورشة القطاعات الـ(5) ستساعد على تطوير الخدمة المدنية وكيفية إصلاحها، مشددا على ضرورة وجود معايير متفق عليها في الخدمة المدنية سواء في الترقيات أم النقليات، مطالبا بتعميم تجربة نقليات الكشف الموحد للضباط الإداريين لكل الموظفين في الخدمة المدنية لإعادة الماضي ولاكتساب تجربة والمحافظة على قضية السودان، وتابع (مع الأسف الضباط الإداريين الذين تم نقلهم عدد منهم قدموا استئنافات ورجعوا مرة أخرى إلى ولاياتهم ورجعت حليمة لعادتها القديمة).
والي ولاية شرق دارفور أنس عمر تحدث باسم ولاة دارفور أن الخدمة المدنية هي سر نهضة الأمة فإما أن تنهض بنهوض الخدمة المدنية أو تكون في مؤخرة الأمم بسبب تدنيها، مؤكدا أن البطالة مهدد أمني واجتماعي خطير ولا بد من استيعاب الأعداد المهولة من الخريجين .
وكشف أنس بحسب وكالة السودان للانباء عن وجود حالة عدم رضا من المواطنين عن أداء موظفي الخدمة المدنية في كل أنحاء السودان بجانب عدم وجود رضا من الموظفين عن وظائفهم بسبب ضعف الراتب ومقابلته لمتطلبات الوضع المعيشي .
وأضاف (نحن مسؤولون أمام الله قبل أن نكون مسؤولين أمام الوزير أو الرئيس)، مشيرا إلى أن ضياع الوقت سرقة من قبل الموظف وتوظيفه فى غير محله، ودعا أنس إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل والبيئة الصالحة للعمل والرضى الوظيفي .
وزيرة الدولة بديوان الحكم الاتحادي تابيتا بطرس شوكاي دعت إلى تنزيل برنامج إصلاح الخدمة المدينة إلى أرض الواقع، وطالبت شوكاي لدى مخاطبتها بضرورة أن يكون هناك تنسيق مستمر وتجويد وشورى بلوغا إلى الاصلاح الإداري والمؤسسي، متمنية أن تخرج الورشة بتوصيات تصب في المصلحة العامة.
الخرطوم (كوش نيوز) .