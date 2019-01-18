أم سلمة : آثار اجتماعية مُدمِّرة لـ”الاستخدام السالب” للتكنولوجيا

قالت وزيرة الدولة بمجلس الوزراء، أم سلمة محمد إسماعيل، إن الاستخدام السالب للتكنولوجيا له آثار مدمرة في وسط المجتمع خاصة الشباب، وأكدت أن عملية الدفع الإلكتروني ليست مرتبطة بمشكلة السيولة الحالية.
وأفادت الوزيرة خلال مخاطبتها أعمال ورشة “الدفع الإلكتروني والحماية القانونية له”، والتي نظمتها المنظمة السودانية للتوعية بالجرائم الإلكترونية والمخدرات، أفادت بمضي آليات الدولة في الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة مشاكل السيولة والوقود.
ونوهت إلى أن السودان به موارد طبيعية لم تستغل حتى الآن، مؤكدة حرص واهتمام الدولة بالشباب، وأشادت بمبادرات المنظمة السودانية للتوعية بالجرائم الإلكترونية والمخدرات في نشر الوعي الإلكتروني.
وفي السياق أكد الأمين العام للمنظمة، محمد علي سعيد، العمل على توعية المجتمع بجرائم المعلوماتية ومخاطر المخدرات.
وبحسب شبكه الشروق أوضح سعيد أن الورشة تأتي في إطار قناعات المنظمة بعملية الدفع الإلكتروني، وأهميتها في دفع الاقتصاد السوداني.
الخرطوم (كوش نيوز)