نهر النيل : إجراءات لمحاربة الأساليب الفاسدة لتوزيع الوقود

أكد وزير المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل، عثمان أحمد يعقوب، على أهمية مشروع تسجيل وحصر المركبات، وذلك لتنظيم توزيع المواد البترولية وضمان حفظ حقوق المواطن ومحاربة الأساليب الفاسدة من تهريب وتلاعب.
واطمأن الوزير يوم الجمعة، خلال تفقده عدداً من محطات الخدمة لتوزيع الوقود بكل من الدامر وعطبرة رافقه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني للشباب، وليد الأسد، وقيادات الاتحاد، اطمأن على موقف تسجيل المركبات.
وأفاد يعقوب حسب شبكة الشروق بأن البرنامج الخاص بالحصر مرتبط بنظام موحد لكل ولايات البلاد بإشراف المؤسسة السودانية للنفط، لتحديد الاحتياج الفعلي من هذه المواد والتوجيه الصحيح والسليم للدعم المقدم من الدولة للمواطن المستحِق.
وأشاد بمبادرة الاتحاد الوطني للشباب، ودعم هذا البرنامج عبر توفير الكوادر الفنية والتقنية والمخلصة لإنفاذ البرنامج، داعياً جميع أصحاب المركبات بالولاية للاستفادة من هذه الفرصة والإسراع بتسجيل مركباتهم لضمان توفير حصتهم من الوقود.
الخرطوم (كوش نيوز)