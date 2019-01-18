مؤسسة مرديان العالمية تحتفي بسفير السودان محمد عطا بالولايات المتحدة الأمريكية

احتفلت مؤسسة مرديان العالمية بواشنطن (Meridian International) بالسفير محمد عطا المولى عباس سفير السودان بالولايات المتحدة الأمريكية ورفاقه من السفراء المعتمدين حديثاً بالولايات المتحدة .
وشهد حفل الاستقبال عدد مقدر من السفراء بجانب قيادات وزارة الخارجية الامريكية وعدد من القيادات السياسية والدبلوماسية .
تجدر الإشارة إلي أن مؤسسة مرديان مؤسسة قيادية دبلوماسية وعالمية تعمل على تعزيز مشاركة الولايات المتحدة مع العالم وتسريع التعاون من خلال تبادل الأفكار والثقافة.
وقد تأسست مرديان منذ أكثر من 55 عاما كمنظمة غير حزبية وغير ربحية، وتعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدبلوماسي لتطوير التبادل والتدريب والثقافة وتنظيم البرامج لمساعدة القادة على التعامل بشكل أفضل مع التحديات والفرص العالمية .
واشنطن 18-1-2019 (سونا)