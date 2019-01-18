الصين تدعو مجلس الأمن الدولى لمراجعة العقوبات الأممية على السودان

دعا نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو، مجلس الأمن الدولى، إلى مراجعة العقوبات المفروضة على السودان؛ نظرا لتحسن الوضع فى منطقة دارفور.
وقال تاو – فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى نقلتها وسائل إعلام صينية يوم /الجمعة/ – “يتعين على مجلس الأمن الدولى مراجعة العقوبات المفروضة على السودان بأسلوب مناسب، والقيام بتعديلات فى ضوء التطورات الأخيرة، مع النظر فى رفع العقوبات فى نهاية المطاف”.
وأضاف تاو “القيام بذلك سيرسل إشارة إيجابية إلى الدول ذات الصلة، وسيساعد الحكومة السودانية بشكل أفضل فى الحفاظ على السلام والاستقرار فى منطقة دارفور”.
وتابع أن الوضع الأمنى فى دارفور لا يزال مستقرا، والحكومة السودانية تعمل على إعادة بناء القدرات فى الحوكمة والأمن، مشيرا إلى أن الصين تعتقد بأنه يتعين على الحكومة السودانية أن تتولى المسؤولية الأساسية للحفاظ على أمن دارفور، حيث تنسحب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى لحفظ السلام بشكل تدريجى من المنطقة.
ولفت تاو إلى أنه يتعين على المجتمع الدولى – أيضاً – أن يساعد بفاعلية الحكومة السودانية فى تحسين أمنها الذاتي، وقدرات الحوكمة، وضمان أن تتولى قوات الأمن السودانية مهام المسؤوليات الأمنية من بعثة حفظ السلام فى أسرع وقت ممكن، مطالبا المجتمع الدولى بتقديم المساعدة الإنسانية والدعم الاقتصادى للسودان.
وأوضح تاو أن الصين تحث الأحزاب المعارضة والجماعات المسلحة فى دارفور التى لا تزال تقاوم عملية السلام على تغيير أفكارها، والمشاركة فى تلك العملية، وإيجاد تسوية عبر الحوار وعبر السبل السياسية الأخرى.
أش أ