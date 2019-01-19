الشاعر الأعيسر: نحتاج أربعين عاماً حتى نشهد فنانين بقامة (مصطفى) و (الحوت)

قال الشاعر إسماعيل الأعيسر أن الراحلين مصطفى سيد أحمد و محمود عبد العزيز ، يعدان من الأرقام المتفردة والمتميزة في خارطة الغناء السوداني .
وأشار في حديثه لقناة النيل الأزرق بمناسبة ذكرى رحيلهما أمس الأول الخميس إلى أنهما أشبه بالمبدع الانفجاري الذي يقدم إبداعه الثر ويصحي دواخل الناس ثم يذهب فجأة . وقال أعسير إننا نحتاج إلى 40 عاماً قادمة حتى يظهر لنا مطربون في قامة مصطفى سيد أحمد ومحمود عبد العزيز .
وأضاف بحسب صحيفة المجهر: تعاملت مع محمود في أغنية عاش من شافك ووجدته صاحب كاريزما عالية وبسيطة في نفس الوقت وكان مثقلاً بحب الغناء لذا قدم عصارة جهده للفن ، وكون شعبية قل أن تتكرر في الغناء السوداني كما أعطى أغاني الآخرين نكهة خاصة .
الخرطوم (كوش نيوز)