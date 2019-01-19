الشرطة تنفي استخدام الرصاص في فض التظاهرات

أكدت قوات الشرطة أنها لم تستعمل الرصاص الحي نهائياً في أي من تجمعات الاحتجاجات في الخرطوم أو الولايات، وفرقت الشرطة تجمعات بولاية الخرطوم دون وقوع أي إصابات .
وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء هاشم علي عبدالرحيم أن قوات الشرطة لم تستخدم الرصاص في أي موقع من المواقع وإنهم متأكدين من ذلك وليس لديهم ما يخفونه مشيراً الى ما ورد في الفضائيات .
وقال وبحسب صحيفة التيار، أن وفيات أحداث أمس الأول الخميس إثنين فقط نافياً وجود قتيل ثالث كما ورد في الفضائيات وفي مواقع التواصل الاجتماعي ولفت هاشم الى حدوث إصابات وسط أفراد الشرطة والمتجمهرين .
الخرطوم (كوش نيوز)