الوسيلة: استقرار الأوضاع وهدوء الأحوال بنهر النيل

أكد والي ولاية نهر النيل، حاتم الوسيلة السماني، استقرار وهدوء الأحوال الأمنية بولايته في كل محلياتها، وشدد على أن مدن الولاية خلت من أية انفلاتات أو احتجاجات شعبية وخروقات لحالة الطوارئ وحظر التجوال.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي نقلت على نطاق واسع إشاعات وأكاذيب بشأن توتر الأوضاع بولاية نهر النيل، وهو الأمر الذي نفاه بشدة والي نهر النيل.
وكشف الوسيلة عن جهود وتدابير محكمة ومتابعات مستمرة على مدار الساعة تقوم بها حكومته من أجل تجاوز إفرازات الضائقة الاقتصادية، وتحقيق الانفراج الكامل في كافة إشكالات حالة الندرة في الدقيق والمحروقات والسيولة النقدية.
ونفى الوسيلة بشدة ما ظلت تتناقله وتروج له وسائط التواصل الاجتماعي من إشاعات وأكاذيب بشأن توترات الأوضاع بنهر النيل.
شبكة الشروق