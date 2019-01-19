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سياسية

2019/01/19

2019/01/19


سلطنة عمان تؤكد دعمها للسودان لمعالجة الأزمة الإقتصادية



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أكدت سلطنة عمان وقوفها ودعمها لمواقف السودان لمعالجة الأزمة الإقتصادية ، مبينة أن العلاقات السودانية العمانية متجذرة وتاريخية وتشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات .

وقال السفير العماني بالخرطوم د. سليمان بن سعود في تصريح لـ(smc) “إن السودان بلد عزيز علينا وسنقف معه وندعمه في كافة المجالات” ، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الأمن والأستقرار بالسودان .

واوضح السفير سعود أن السودان صاحب مبادارت ونأمل أن نراه عالياً في المحيط الأقليمي والدولي وذاد قائلاً ( نحن مطمئنون على الأوضاع في السودان ونتمنى لأهله الأمن والإستقرار وأن نراه دائماً عالياً ) .

smc.

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