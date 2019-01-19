سلطنة عمان تؤكد دعمها للسودان لمعالجة الأزمة الإقتصادية

أكدت سلطنة عمان وقوفها ودعمها لمواقف السودان لمعالجة الأزمة الإقتصادية ، مبينة أن العلاقات السودانية العمانية متجذرة وتاريخية وتشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات .
وقال السفير العماني بالخرطوم د. سليمان بن سعود في تصريح لـ(smc) “إن السودان بلد عزيز علينا وسنقف معه وندعمه في كافة المجالات” ، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الأمن والأستقرار بالسودان .
واوضح السفير سعود أن السودان صاحب مبادارت ونأمل أن نراه عالياً في المحيط الأقليمي والدولي وذاد قائلاً ( نحن مطمئنون على الأوضاع في السودان ونتمنى لأهله الأمن والإستقرار وأن نراه دائماً عالياً ) .
smc.