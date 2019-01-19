وزارة المعادن: إجراءات لزيادة إنتاج الذهب والحد من التهريب

كشفت وزارة النفط والغاز والمعادن عن وضع خطط وإجراءات لزيادة إنتاج الذهب وتنظيم الإنتاج والتعدين الأهلي ، في ذات الوقت الذي كشفت فيه عن تنسيق مع الجهات المعنية للحد من تهريب الذهب.
وقال د عوض النيل ضحية وزير الدولة بوزارة المعادن في تصريح لــ(smc) إن إجازة قانون التعديلات المتنوعة يعزز من القدرة التشريعية والقانونية للأجهزة العاملة في مكافحة التهريب ، مشيراً إلي وجود بدائل للزئبق في إنتاج الذهب والتعدين التقليدي بعضها في مرحلة التجريب لافتاً إلي وضع برنامج لإستبدال كافة الكيماويات التي بها ضرر علي البئية وصحة الإنسان خاصة الزئبق.
وكشف ضحية عن التوقيع علي الإتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن، قائلاً نحن ملزمون بتخفيض إستخدامات الزئبق وهناك برنامج لتحقيق ذلك.
الخرطوم (smc)