الحكومة: لم نلزم أئمة المساجد بخطب لمنع التظاهرات

جزم رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالخرطوم جابر عويشة، بعدم إلزامهم الأئمة في المساجد بالعاصمة بخطب جمعة تحث المواطنين وتدعوهم لعدم الخروج في المظاهرات والخروج على الحاكم.
وقال عويشة لــ (الإنتباهة): (لم نلزم الأئمة بأية خطبة للجمعة مكتوبة ولم نعطهم توجيهات بعدم تناول قضايا محددة)، وأكد أن المجلس يعطي الأئمة موجهات عامة، وقال: (القضايا العامة التي تحتاج إلى تنوير نطرحها في ندوات ويشارك فيها الجميع، والكل يعبر فيها عن رأيه)، وأعلن عويشة عن إجرائهم عدداً من الخطوات لضبط التفلتات في المنابر، ونبه إلى أن المجلس يعقد لقاءات مع الأئمة لتنويرهم وتمليك معلومات عن الأسباب وطرق المعالجات، وأضاف قائلاً: (الإمام يصوغ خطبته بالطريقة التي يريدها، ونحسم التفلتات في المنابر بالمناصحة، ولم ننذر إماماً أو نوقفه حتى الآن).
صحيفة الانتباهه.