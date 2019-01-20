خبير يهاجم الحكومة لظلمها للأشخاص ذوي الإعاقة

صوب الخبير في مجال الإعاقة الرضي حسن الرضي، انتقادات حادة للحكومة لعدم توفر المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات.
واعتبر أن عدم توفر المعلومات غير مبرر لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأضاف لا بد أن يكون الإحصاء بضوابط وتوفر معلومات دقيقة.
وذكر خلال مخاطبته ورشة بيانات وإحصاءات الإعاقة في السودان بفندق القراند هوليداي حسب صحيفة التيار أمس (السبت)، أن طريقة إحصاء البيانات تتم بطرق تقليدية وتعتمد على الإحصاءات السكانية، وقال إن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان حوالي 5%، واستنكر عدم وجود مساواة عادلة اجتماعية في العمل بالنسبة للمعاقين وفتح فرص سوق العمل، وقال هذه المطالب حق شرعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وطالب الخبير بضرورة معرفة عدد المعاقين في ظل ضعف توفر البيانات، منبهاً إلى أنه يجب أن تصنف المعلومات حسب الفئات ونوع الإعاقة بجميع الولايات. وأوضح أن جمع المعلومات إلزام قانوني بموجب المادة 31 لجمع البيانات، عن الأشخاص ذوي الإعاقة، والدولة ملزمة بتنفيذه من أجل حقوقهم.
وفي الأثناء أقر الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عقيد بدر الدين أحمد بوجود فجوة في البيانات حول الخدمات المقدمة، مؤكداً سعي المجلس لمعرفة كيفية توفير الإحصائيات بالتركيز على كيفية تحصيل المعلومات والإحصائيات للاستفادة منها، واعترف بوجود تحديات تواجههم في إعداد الرقم الوطني.
الخرطوم (كوش نيوز)