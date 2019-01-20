توجيه رئاسي بالاهتمام بمشروعات الطرق والكهرباء بالنيل الأزرق

وجه نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر، بضرورة الاهتمام بمشروعات الطرق والكهرباء بولاية النيل الأزرق. وتلقى نائب الرئيس خلال لقائه والي النيل الأزرق خالد حسين، يوم الأحد، تنويراً حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية وسير العام الدراسي.
وقال حسين إن الأوضاع الأمنية بالولاية مستقرة، وإن هناك انسياباً للسلع الاستراتيجية للولاية، وأشار إلى أنه أطلع نائب الرئيس أيضاً على انتظام سير العام الدراسي بكل المراحل بالولاية.
وأضاف أنه قدم أيضاً تنويراً لنائب الرئيس حول العودة الطوعية للاجئين إلى مناطقهم، بجانب مجهودات الحكومة والمنظمات المعنية بأوضاع اللاجئين في الولاية.
وأشار حسين إلى نجاح الموسم الزراعي بالولاية خاصة محصولي الذرة وعباد الشمس والقطن، وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التي نفذت بالولاية.
شبكة الشروق