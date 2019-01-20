البشير: لن نسمح بـ”ربيع عربي” يشتت السودان

قال رئيس الجمهورية عمر البشير، إنه لن يسمح بربيع عربي في السودان يشتت أهله، مشيراً إلى أن أعداء الوطن يريدون تشتيت السودان وشعبه كما شتتوا شعوب اليمن وسوريا، حيث يعيش جزء كبير منهم الآن في السودان.
وجدد البشير لدى مخاطبته مؤتمر شعبة الأساس لحزب المؤتمر الوطني في حي كوبر بالخرطوم بحري الليلة الماضية، التأكيد على أن الوصول للسلطة مكانه صندوق الانتخابات.
وتعهد بالدفاع عن السودان وحفظ أمنه ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين.
وأكد احترامه الكامل للشباب السوداني الذي تظاهر بحثاً عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب اقتصادية، محذراً من استغلال بعض الأحزاب السياسية وأعداء الوطن من المخربين لهذه التظاهرات الشبابية.
وأوضح البشير أن مطالب الشباب من هذا المنحى مبررة، مؤكداً أن الشباب هم مستقبل السودان وستحقق لهم الدولة مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم.
وأضاف أن تحقيق مطالب الشباب “لا يتم بالتخريب”، ووصف الشباب بأنهم “مستقبل السودان”.
ومن جانبه، قال والي ولاية الخرطوم الفريق أول هاشم عثمان الحسين رئيس الحزب بالولاية، إن من حق الشباب الاحتجاج وعلى الدولة معالجة أسباب الاحتجاجات، موضحاً أنه تمت معالجة الكثير من هذه العلل.
شبكة الشروق