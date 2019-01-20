“هارون” يحث على التركيز على مستقبل السودان

قال مولانا “أحمد محمد هارون” والي ولاية شمال كردفان، إن الوطن يمر بمرحلة حرجة وإن الشعب السوداني قادر على تجاوزها بأمان واقتدار كامل، وحث على الالتزام بالهدوء والتركيز والنظر بإيجابية لمستقبل السودان، وكشف عن الرؤية الإيجابية التي وضعتها الحكومة المركزية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وأكد لدى مخاطبته برنامج تدشين مشروعات التغطية الشاملة للتأمين الصحي أمس (السبت)، بحضور وزير الصحة والمدير العام للتأمين الصحي، أن التأمين الصحي حقق الكثير من الأهداف الإستراتيجية المرجوة خاصة التكافل والإنفاق وتخفيف حدة الفقر.
وأشار إلى أن مسيرة التأمين الصحي بالولاية تمضي بصورة راسخة وصولاً إلى التغطية الشاملة، وحيا العاملين بفرع الأبيض، لجهودهم الكبيرة في زيادة نسبة التغطية الشاملة حتى أصبحت الولاية في صدارة الولايات في مشروعات التغطية.
وأعلن عن تبرع رئاسة التأمين الصحي لكل العاملين في التأمين الصحي بالولاية، بمرتب شهرين.
من جانبه أشار دكتور “عبد الله حسين فكي” وزير الصحة بشمال كردفان، إلى الدعم الذي قدمه الصندوق للولاية في مجال مشروعات وبرامج العمل الصحي، وأكد أن العام 2019م سيشهد العديد من الخطط والبرامج لتقديم خدمات مميزة لإنسان الولاية.
وفي ذات السياق أشاد دكتور “طلال الفاضل المهدي” المدير العام للتأمين الصحي بالتطور الكبير الذي شهدته الولاية في كافة المجالات، مؤكداً أهمية الشراكات الذكية التي يعوّل عليها في ظل التغطية التأمينية الشاملة، وحيا جهود العاملين بفرع الأبيض، ووصول الولاية لنسبة تغطية أكثر من (80%).
وأكد دكتور “وائل أحمد فكي” المدير التنفيذي للتأمين الصحي، استمرارية الجهود خلال العام 2019م لزيادة نسبة التغطية، مشيراً إلى مبادرة السلة الغذائية للعاملين لتخفيف أعباء المعيشة والجهود المبذولة لإدخال منسوبي الشرطة تحت مظلة التأمين الصحي.
ويشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين التأمين الصحي وجامعة كردفان في مجالات التعاون الأكاديمي والبحوث وتقديم الخدمة، بالإضافة إلى تسليم نماذج من بطاقات التأمين الصحي لقوات الشرطة وشركة “فاين قولد” كنموذج للقطاع الحر.
صحيفة المجهر السياسي.