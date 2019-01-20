المسيرية يهددون بإعلان حكومة في (أبيي)

بعثت قبيلة المسيرية، برسالة للحكومة بضرورة إعلان حكومة لمنطقة «أبيي» وبينت رغبتها في دخول المنطقة قريباً. وذكرت القبيلة وفقاً للقيادي محمد عمر الأنصاري، أنها مستعدة لدخول أبيي قريباً باعتبار أنها سودانية.
من جهته قال قائد قوات اليونسيفا حتفاي، إن قواته معنية بحفظ السلام والأمن بالمنطقة، وعبر عن دهشته لمنع المسيرية من دخول المنطقة بحجة مقتل كوال، واعتبر أن الجريمة جنائية، وأكد أنه سيسعى إلى دخول المسيرية منطقة أبيي أسوة بدينكا نوك. وقال الأنصاري لـ(الإنتباهة)، إن المسيرية تعتزم العودة إلى أبيي ودخولها. وطالب الحكومة بإعلان حكومة المنطقة، وقال: (إذا لم تفعل الحكومة ذلك سوف نعلن حكومتنا من طرف واحد). وأضاف: «نرحب بالتعايش السلمي بين مكونات المنطقة».
صحيفة الانتباهه.