قوى سياسية وحركات تؤيد إدارة حوار مع الشباب

رحبت قوى وأحزاب سياسية بمبادرة المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لإدارة حوار مع الشباب والتعرف على هموهم وقضاياهم، وتفعيل الروح الايجابية للشباب والمحافظة على الممتلكات والأمن وسلامة البلاد.
وقالت د. سهير صلاح نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي في تصريح لـ(smc) إن إدارة حوار مع الشباب يعتبر مبادرة جيدة، مشيرة الي ضرورة تحديد الأجندة والموضوعات والرؤى الواضحة التي تساهم في تقديم حلول متكاملة للقضايا وخلق فرص عمل لهم، مبينة ان الشباب يمثلون شريحة مهمة من المجتمع، لافتة الي ان الحوار الوطني الذي طرحته الحكومة كان واضحا وايجابياً لكل المكونات السياسية والاحزاب التي شاركت علي طاولته.
وفي السياق أكد المهندس أبوبكر حامد نور رئيس مبادرة السلام بحركة العدل والمساواة عن تأييدهم للمبادرة. وقال إن الحوار هو أساس السلام والأمن والإستقرار بإعتباره وسيلة حضارية للوصول إلى تفاهمات بين الأطراف المختلفة ، مؤكداً إن أي مبادرة حقيقية جادة مع الشباب يمكن أن تخرج بنتائج إيجابية لحل مشاكل البلاد .
الخرطوم (smc)