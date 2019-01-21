رئيس الوزراء السودانى يبحث الأوضاع شرق دارفور وجهود تحسين مستوى المعيشة

بحث رئيس الوزراء السودانى معتز موسى، الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بولاية شرق دارفور، وجهود الحكومة فى تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح والى شرق دارفور أنس عمر ، فى تصريح صحفى عقب لقائه برئيس الوزراء الأحد ، أنه أطلعه على جهود حكومة الولاية فى استدامة الأمن والاستقرار.
وأضاف أن رئيس الوزراء وجه ببدء العمل فى تنفيذ القطاع الأول لطريق (الضعين – أبوكارينكا) فى الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف أنه سيعقد اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع وزارة الدفاع وسلطة الطيران المدنى لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالبدء فى تنفيذ مطار الضعين الجديد، بالإضافة إلى البدء فى إقامة سدود وحفاير وتركيب الآبار الارتوازية التى تم حفرها.
صحيفة اليوم السابع