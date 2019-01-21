الحكومة تكشف ما وراء انسحاب بعض الدول من معرض الخرطوم الدولي

أكد وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة، “أبو البشر عبد الرحمن”، أن انسحاب عدد من الدول من المشاركة في معرض الخرطوم الدولي، ليس بسبب الوضع السياسي الراهن بالبلاد مشيرا إلى الاحتجاجات التي سادت البلاد منذ الشهر الماضي ولا زالت مستمرة حتى الآن.
وأوضح “أبو البشر”: إن انسحاب عدد من الدول من المشاركة ليس مربوطاً بالوضع الحاصل، مؤكداً على أهمية عدم ربط الانسحاب بالأوضاع السياسية الراهنة لجهة: أن توقيت المعرض معلن قبل (8) أشهر.
من جهته أعلن مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحُرة الفريق “يوسف محمد كرار”، تراجع دول من المشاركة من بينها سوريا والبرازيل.
نافياً أن يكون تراجعها بسبب الأوضاع في السودان من احتجاجات، مبيناً أن سوريا اعتذرت لأسباب خاصة بها، بالإضافة إلى اعتذار البرازيل لأسباب خاصة أيضاً، ووصف انسحاب الدول بغير الكبيرة.
وكشف عن مشاركة (15) دولة من دول الاتحاد الأوروبي في المعرض لأول مرة أبرزها هولندا وفرنسا وبريطانيا.
وذكر أن من ضمن الدول المشاركة مصر وإثيوبيا، ايطاليا، ألمانيا، تونس، الجزائر، السعودية، إندونيسيا، في معرض الخرطوم الدولي خلال الفترة من (28-21) يناير الحالي.
وأشار إلى مشاركة (500) شركة محلية وأجنبية.
الجدير بالذكر أن الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة تأسست عام 1993 وكانت أول دورة لـ معرض الخرطوم الدولي عام 1978 .
ويمثل المعرض تظاهرة اقتصادية واستثمارية وتجارية، وهو معرض تجاري عام يتم فيه عرض قطاعات واسعة من المنتجات والخدمات وفرص الاستثمار.
صحيفة المجهر السياسي.