دعم (26) ألف أسرة وكفالة (22) ألف يتيم بكسلا

كشفت ولاية كسلا عن توفير دعم مباشر لـ(26) ألف أسرة بدعم اتحادى، فضلاً عن كفالة (22) ألف من الأيتام فى جميع المحليات بالولاية .
وقالت عائشة آدم سيدي وزيرة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية لـــ(smc) إن حكومة الولاية بالتعاون مع ديوان الزكاة والمنظمة الاسلامية للاغاثة قامت بتوفير مبالغ مالية لهذه الشرائح تصلهم بشكل شهرى أو على دفعات.
وقالت سيدي إن الولاية تعمل على تقييم الآداء من حيث الإستفادة للشرائح المحتاجة، كاشفة عن برامج اخرى تحت مسمى “شامل” للدعم الإجتماعي خاص بدعم خدمات المياه في المحليات الشمالية بجانب توفير الغذاء في الداخليات وإستهداف (41) مدرسة بالولاية.
كسلا (smc)