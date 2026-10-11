السودان يستعرض أمام اليونسكو آثار الحرب على التعليم والثقافة ويدعو لدعم الإعمار

أوضح السفير حامد الجزولي خالد، مندوب السودان الدائم لدى منظمة اليونسكو، أن الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة أثرت على المواطنين وكافة القطاعات الواقعة تحت ولاية اليونسكو، حيث تعمدت المليشيا زعزعة استقرار العملية التعليمية وحرمان النشء من ذاكرته الوطنية عبر استهدافها وتدميرها الممنهج للمؤسسات التعليمية والثقافية.

جاء ذلك خلال بيانه أمام الدورة 225 للمجلس التنفيذي لليونسكو المنعقدة بمقر المنظمة في باريس.

وقدم السفير الشكر لكل الدول التي ساهمت في الحساب الخاص بالسودان الذي أنشأته اليونسكو لدعم جهود إعمار وترميم المؤسسات الواقعة تحت ولايتها، داعياً بقية الدول الأعضاء إلى المساهمة الفاعلة في هذا الصندوق.