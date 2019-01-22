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سياسية

2019/01/22

2019/01/22


ضوابط جديدة للحد من الشائعات عبر (واتساب)



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كشفت شركة (واتساب) عن ضوابط جديدة للحد من تداول الشائعات والمعلومات المضللة عبر التطبيق، وقال مسؤولون في خدمة واتساب إن الخدمة ستخفض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى خمسة فقط في مسعى لمكافحة المعلومات المضللة والإشاعات.

وقالت فيكتوريا جراند نائبة رئيس الشركة للسياسات والاتصالات في واتساب حسب صحيفة آخر لحظة سنفرض حداً من خمس رسائل على مستوى العالم اعتباراً من اليوم. وفي السابق كان بإمكان مستخدمي واتساب إعادة توجيه رسالة إلى 20 فرداً أو مجموعة.

يذكر أن وزير الدولة بوزارة الإعلام مأمون حسن كان قد شكا في وقت سابق من الأخبار المضللة التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

الخرطوم (كوش نيوز)

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