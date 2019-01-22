أبوقردة: العلاوة محاولة لسد الفجوة الاقتصادية

أعلن وزير العمل وتنمية الموارد البشرية، بحر إدريس أبوقردة، تطبيق علاوة إزالة مفارقة الأجور للعاملين بالدولة اعتباراً من يناير الجاري. وقال إن الحكومة تعلم أن العلاوة لن تحل الإشكالية الاقتصادية للعاملين، لكنها محاولة ومساهمة لسد الفجوة.
وأوضحت الوزارة أن العلاوة لا تنطبق على العاملين الذين لديهم شروط خدمة خاصة.
وقال أبوقردة إن العلاوة جاءت في إطار برنامج إصلاح الخدمة المدنية والاختلالات التي لحقت بها من الناحية المؤسسية أوالهيكلية.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح يمضي لتحسين الأجور خلال المرحلة المقبلة.
من جهته قال مدير ديوان شؤون الخدمة، أحمد علي عبدالرحمن، إن الديوان شرع في إصدار التصديقات الخاصة بتطبيق العلاوة للوحدات الحكومية اعتباراً من يوم الإثنين.
ودعا الوحدات الحكومية لإرسال كشوفاتها الخاصة بالعاملين لإجازتها من الديوان.
وأكد أن المالية رصدت المبالغ المخصصة للعلاوة اعتباراً من الأول من يناير الجاري.
وأوضح عبدالرحمن، أن المنشور تم توزيعه على الدرجات من الـ17 وحتى الأولى الخاصة وتتراوح العلاوات مابين 500 جنيه في الحد الأدنى و 2500 في أقصاها.
شبكة الشروق
1 التعليقات
ادريس
2019/01/22 at 4:17 م (UTC 2) رابط التعليق
خطوة جيدة وموفقه لتخفيف الضغوط المعيشية. ..كذلك ندعو الى بسط الامن وحماية ممتلكات الشعب من المخربين باسم التظاهر. ..