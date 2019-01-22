كشف ملابسات طلب وفد الحكومة حذف “جملة” من بيان قمة بيروت

تحصلت (السوداني) على ملابسات طلب الوفد الحكومي برئاسة النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح حذف جملة “الالتزام والمواثيق الدولية بشأن المياه”، ضمن فقرة عن مبادرة الرئيس البشير للأمن الغذائي في البيان الختامي للقمة الاقتصادية التي أنهت أعمالها أمس الأول ببيروت.
وبحسب المصادر فإن الجملة محل الخلاف تعني أن السودان غير ملتزم بالمواثيق الدولية خاصة المتعلقة بالمياه. ووفقاً للمصادر، فإن الوفد الحكومي طلب منذ الجلسة الأولى للقمة من الأمانة العامة حذفها وتم الاتفاق على ذلك. وقالت المصادر إن الوفد فوجئ بأن الجانب اللبناني أعادها وضمنها في البيان الختامي للقمة الأمر الذي أدى إلى حدوث شد وجذب في الجلسة، وأشارت إلى أن تضمين الفقرة دون الرجوع للوفد السوداني يخالف الدبلوماسية متعددة الأغراض.
وأكدت المصادر أن الوفد أفلح في حذف الجملة محل الخلاف، بجانب نجاحه في نقل الفقرة من “فقرة عاملة” إلى “فقرة ديباجة” في البيان.
صحيفة السوداني.