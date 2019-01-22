بدء وصول فرقاء أفريقيا الوسطى لإستئناف المفاوضات بالخرطوم

وصل عدد من الفصائل الحركات بأفريقيا الوسطى للخرطوم للمشاركة في جولة المفاوضات مع حكومة بانغي التي تستضيفها الخرطوم الخميس المقبل، في وقت أكملت فيه وزارة الخارجية كافة الترتيبات لإنطلاقة المفاوضات المرتقبة برعاية الإتحاد الأفريقي.
وكشف مصدر مطلع بالخارجية في تصريح لـ(smc) عن مشاركة دولية من الأمم المتحدة وفرنسا وروسيا في المحادثات، مبيناً أن المفاوضات ستنطلق تمهيداً لتوقيع إتفاق مبدئي بين فرقاء افريقيا الوسطى حول ملفات الترتيبات الأمنية والحكم وقسمة السلطة وإعادة الدمج والتسريح لقوات الفصائل المسلحة ودمجها في القوات المسلحة النظامية.
وأوضح المصدر إن جهود السودان تأتي في إطار إستكمال وتنشيط مبادرة الإتحاد الأفريقي للسلام والمصالحة في أفريقيا الوسطى التي إنطلقت في العام 2011من معرباً عن أمله في نجاح مفاوضات الخرطوم في تحقيق السلام والإستقرار في أفريقيا الوسطى.
الخرطوم (smc)