البيلي: (400) ألف شاب وشابة إستفادوا من مشروعات تشغيل الخريجين

إستقبلت د. أمل البكري البيلي وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم بمكتبها اليوم المهندس عبد العليم محمد عطية المدير العام للمركز السوداني للخدمات الصحفية. وبحث اللقاء آفاق التعاون بين الجانبين لعكس الجهود التي تقوم بها الوزارة
وقدمت السيدة الوزيرة شرحاً للادوار التي تقوم بها الوزارة في الإهتمام بجميع شرائح المجتمع بصفة عامة والمعوقين والأيتام بصفة خاصة بجانب رعاية المشروعات وتشجيع المبادرات فيما يتعلق بتشغيل الخريجين بالتعاون مع القطاعين العام والخاص حيث بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من (400) ألف شاب وشابة على مدار ثلاث سنوات.
من جانبه قدم المهندس عطية شرحاً للدور الإعلامي الذي يقوم به المركز مؤكدأ أهمية عكس الأنشطة التي تقوم بها الوزارة للرأي العام.
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