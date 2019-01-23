الإمدادات الطبية تكشف عن وجود مخزون كافٍ من الأدوية

أكد الصندوق القومي للإمدادات الطبية ثبات أسعار أدويتها وعدم وجود أية زيادات عليها وفقاً لتوجيهات وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي أكد تحمل الدولة لأية زيادة فى الأسعار إنابة عن المواطن.وكشف الصندوق عن مخزون إستراتيجي من الأدوية تكفي حاجة البلاد لمدة أربعة أشهر قادمة، مشيراً إلى وجود أكثر من (٦) آلاف صنف من الأدوية في مخازنها بالمركز والولايات. وأعلن مسؤول إدارة المخزون بالصندوق د. “أيمن علي” في ختام ورشة التغطية الإعلامية لقضايا الصحة والدواء التي نظمها الصندوق عن إجراءات احترازية ومتابعة لصيقة لحركة الأصناف وإجراء جرد روتيني ومفاجئ تتم مرتين في العام للمخازن، للتأكد من توفّر مخزون الأمان ومنع انقطاع الأدوية، لافتاً إلى وصول الوفرة الدوائية إلى (93%). كما نفى د. أيمن وجود أي تسرب لأدوية الإمدادات خارج قنواتها الرسمية جهة المتابعة والرقابة المشددة. وصنف د. “أيمن” الدربات والمضادات الحيوية بأنها الأكثر استهلاكاً بالبلاد.
الخرطوم ـ فاطمة عوض
صحيفة المجهر السياسي