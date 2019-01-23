الحكومة : شحنات من الوقود في طريقها للبلاد

أكد وزير مجلس الوزراء القيادي بالحزب الاتحادي الأصل “أحمد سعد عمر” أن صندوق الاقتراع هو الفيصل في الوصول إلى السلطة، في وقت جدد فيه استمرار الدولة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال إجراءات حقيقية تتبعها لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
ودعا “عمر” في حديثه لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) عقب لقائه الأحزاب والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بولايتي غرب ووسط دارفور حول الوضع الراهن، إلى عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط، مؤكداً التزام الدولة بتوفير السلع والخدمات لمعالجة أزمة الوقود والخبز، مبيناً أن الحكومة اتخذت قراراً باستمرار دعم الدقيق وتثبيت سعر الخبز للمواطن، كاشفاً عن شحنات من الوقود في طريقها للبلاد، بجانب بذل الجهود لمعالجة القضايا بما فيها توفير الأوراق النقدية.
وقال “عمر” إن التظاهر السلمي حق مكفول في إطار القانون ولكن ليس عبر التخريب والمساس بأمن المواطن، وزاد بأن جميع توصيات الحوار الوطني موضوعة في مصفوفة ومتابعة دقيقة، وأضاف إن الحكومة ليس لديها أي مانع في الجلوس للتفاوض مع الحركات التي لم تنضم للسلام.
صحيفة المجهر السياسي