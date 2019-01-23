مخالفة 1941 شركة لقانون النشاط التجاري

أعلن المسجل التجاري العام محمد أحمد علي الغالي، عن 1941 شركة مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري بالبلاد، والتي كشفت في ختام المرحلة الأولى من حملات تفتيشية مكثفة أطلقها المسجل التجاري، والتي ستمدد لثلاثة أشهر أخرى.
وأشار الغالي إلى وجود (124) شركة حكومية مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري بالبلاد. وكشف المسجل التجاري عن تمديد فترة الحملة لثلاثة أشهر أخرى لتكملة ما بدأته، وبدأت المرحلة الثانية من يناير الحالي وتنتهي في مارس المقبل.
وأشار إلى أنه تم تفتيش عدد كبير من الشركات وتحويل جزء منها إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لمخالفتها القوانين واللوائح الخاصّة بالمسجل التجاري، كما توجد شركات وفقت أوضاعها القانونية وقامت بدفع الرسوم المفروضة عليها.
شبكة الشروق